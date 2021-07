Weyerbusch

Weyerbusch -versuchter Einbruchsdiebstahl in Kindertagesstätte-

In der Zeit von Donnerstag, 29.07.2021, 20.00 Uhr, bis Freitag, 30.07.2021, 07.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, in die Kindertagesstätte in Weyerbusch, Am Sportplatz, einzubrechen.