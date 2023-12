Wetterlage sorgt für Polizeieinsätze

Das seit gestern vorherrschende Sturm- und Regenwetter hat seit den Mittagsstunden des 21.12.2023 bis in die Nacht zum 22.12.2023 für einige Ereignisse gesorgt, die Polizei, Feuerwehr und Straßenmeistereien stark eingebunden haben.

So kam es zu sehr vielen umgestürzten Bäumen, die Fahrbahnen blockierten und zudem auch für einen Verkehrsunfall sorgten, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Weiter kam es zu Beschädigungen an einer Baustellenampel sowie umherfliegender Dacheindeckungen.



