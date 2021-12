Wer kann Hinweise zu aufgefundenen Roller geben?

Am 27.12.2021 wurde durch einen Verkehrsteilnehmer in der Ortslage Hamm (Sieg) ein auffälliger Roller ohne Kennzeichen gemeldet.

Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die Fahrgestellnummer herausgeflext,- und das Zündschloss überbrückt wurde. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Roller gestohlen wurde. Aufgrund der fehelenden Individualnummer kann der Roller nicht zugeordnet werden.

Daher die Frage: Wird der Roller von dem möglichen Eigentümer erkannt? Kennt jemand die Person, welche den Roller genutzt hat? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Altenkirchen.



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946 0

pialtenkircchen@polizei.rlp.de



