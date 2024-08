Weitere Zeugenhinweise nach Brand gesucht

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots) – Am späten Sonntagabend, 22:30 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen Brand in Breitscheid (Ot.

Hochscheid) auf einem Feldweg in der Verlängerung der Gartenstraße. Bisher unbekannte Personen verteilten getrocknete Gräser des angrenzenden Feldes auf den Feldweg und zündeten diese anschließend an.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden.

Bei der Sachverhaltsaufnahme erhielt die Polizei Straßenhaus Kenntnis über drei verdächtige Personen, die zur Tatzeit vom Ereignisort in Richtung Nassen flüchteten. Dir Genannten trugen allesamt schwarze Kapuzen – Pullover und graue Jogginghosen.

Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



