Am 07.12.2020, gegen 07:00 Uhr befuhr eine 63-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 286 aus Weitefeld kommend in Richtung Elkenroth.

Im Verlauf der Strecke kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, welches an der Unfallstelle verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1000EUR.-



