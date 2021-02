Weitefeld- Kennzeichen vom Anhänger gestohlen

In der Nacht vom 19. zum 20.02.2021 entwendete ein bisher unbekannter Täter von einem Anhänger das Kennzeichenschild AK-MA 750. Der Anhänger der Marke Brenderup, war in dieser Nacht im Höhenweg in Weitefeld abgestellt.

Weitefeld (ots). In der Nacht vom 19.zum 20.02.2021 entwendete ein bisher unbekannter Täter von einem Anhänger das Kennzeichenschild AK-MA 750.

Der Anhänger der Marke Brenderup, war in dieser Nacht im Höhenweg in Weitefeld abgestellt.

Hinweise zur Entwendung des Kennzeichens an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Daaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell