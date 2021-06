Weitefeld – Diebstahl eines Kleinkraftrades

In der Nacht zum 13.06.2021, gegen 02:40 Uhr kam es im Bereich der Ringstraße in Weitefeld zum Diebstahl eines Kleinkraftrades.

Der/die bisher unbekannten Täter entwendeten das Krad, dass in der Folge am Spielplatz in Weitefeld beschädigt aufgefunden werden konnte.

Hinweise zum Tatgeschehen und möglichen Tatverdächtigten an die Polizei Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



