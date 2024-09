Weinfestbesucher landet im Gewahrsam

Linz am Rhein (ots). Am frühen Samstagmorgen gegen 02:30 Uhr wurde durch den Sicherheitsdienst auf dem Winzerfest ein stark alkoholisierter Besucher gemeldet, der andere Gäste belästigt und den Veranstaltungsraum nicht verlassen möchte.

Nachdem ihm dann durch die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten ein Platzverweis ausgesprochen wurde, zeigte er sich weiterhin wenig einsichtig, so dass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2 Promille.

Seinen Rausch konnte der 33-jährige dann bei der Polizeiinspektion Linz ausschlafen.



