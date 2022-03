Wechselbetrug – Falschgeld

Am Dienstagnachmittag hielt sich ein Ehepaar aus Linz am Rheinufer in Unkel auf.

Hier wurden sie von vier Männern angesprochen, ob sie einen 50-Euro-Schein wechseln könnten, da der Ticketautomat am Bahnhof in Unkel diesen nicht annehmen würde. Bereitwillig wechselte die 65-jährige Geschädigte den Geldschein. Später stellte sie fest, dass der 50-Euro-Geldschein eine Fälschung war. Bei den Tätern handelte es sich um vier Männer im Alter zwischen 18-25 Jahren, südländisches Aussehen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



