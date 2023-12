Unkel/ Linz

Warenkreditbetrug mit hohem Warenwert

Eine 28-jährige Beschuldigte aus NRW wurde am Samstagmittag auf frischer Tat in einem Paketshop in Unkel angetroffen, wo sie mittels einer gefälschten Vollmacht in betrügerischer Absicht Warenlieferungen im Wert von mehreren tausend Euro entgegennehmen wollte.