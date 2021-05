Wallmenroth

Wallmenroth – Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrtberechtigung

Am 25.05.2021, gegen 14:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Dasbergstraße im Ortsbereich Wallmenroth, um an der Einmündung zur B 62 nach rechts in Richtung Wissen abzubiegen.