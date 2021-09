Wallmenroth

Wallmenroth – Unfall mit ausgelaufenen Betriebsstoffen

Entgegen der angeordneten Beschilderung „Durchfahrt verboten – Anlieger frei“ befährt ein Sattelzug am 10.09.21, gegen 05:00 Uhr den Baustellenbereich in der Bahnhofstraße in Wallmenroth.