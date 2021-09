Wallmenroth

Wallmenroth – Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert

Am 27.09.2021, gegen 07:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass im Bereich der B 62 Betzdorf in Richtung Wallmenroth ein Pkw Toyota ständig in Schlangenlinien gesteuert werde.