Wallmenroth- Diebstahl eines Mountainbike der Marke „Haibike“

Das Fahrrad wurde in der Zeit vom 16.04, 20:00 Uhr bis 17.04.2021, 10:30 Uhr entwendet. Der 16-jährige Eigentümer hatte es unverschlossen in einen, auf dem Grundstück am Wohnhaus, befindlichen Schuppen gestellt. Es entstand Sachschaden von ca. 1000EUR.



Hinweise zu verdächtigten Personen im Bereich der Wähnerstraße oder ähnliche sachdienlichen Beobachtungen erbittet die Polizei Betzdorf.



