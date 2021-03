Waldbrand zwischen Breitscheid und Elsbach

Breitscheid/WW (ots) – Am Freitag, den 26.März um 14:49 Uhr wurde der Rettungsleitstelle und der Polizei Straßenhaus ein Waldbrand zwischen den Ortslagen Breitscheid und Elsbach gemeldet.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache entfachte sich der Brand am Ende eines Fuß- bzw. Waldweges. Durch vorliegende Winde konnte sich das Feuer ausbreiten.

Durch die umliegenden Feuerwehren konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es wurde eine Fläche von ca. 750 Quadratmeter beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Aufgrund des teils sehr trockenen Zustandes des Waldbodens, wird an dieser Stelle nochmals auf die steigende Gefahr eines Waldbrandes hingewiesen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell