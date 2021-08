„Wachtmeister Noll“ feiert sein 40-jähriges Dienstjubiläum

Vom Dienstgrad ist der 57-jährige Jörg Noll eigentlich Polizeihauptkommissar und durfte bereits Anfang diesen Monats sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. In den Polizeidienst eingestellt wurde Jörg Noll am 03.08.1981 beim damaligen Bundesgrenzschutz, der heutigen Bundespolizei. Im Jahr 1992 ergab sich für den heimatverbundenen Rheinland-Pfälzer die Möglichkeit zum Wechsel zur Polizei Rheinland-Pfalz. Seitdem ist er als Streifendienstbeamter bei der Polizei in Neuwied tätig und setzt sich für die Sicherheit der Neuwieder Bürgerinnen und Bürger ein. „Polizeihauptkommissar Noll ist hier in Neuwied als vorbildlicher Polizeibeamter bekannt und zeichnet sich insbesondere durch Pflichtbewusstsein und Motivation in seiner täglichen Arbeit aus. Ich freue mich vor allem auch zu sehen, wie Jörg Noll sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrungen an junge Polizeibeamte weitergibt“, so der Dienststellenleiter, Polizeioberrat Matthias Päselt. In einer kleinen Feierstunde unter Teilnahme der Direktionsleiterin, Kriminaldirektorin Brigitte Nilges und des Dienststellenleiters überreichten die Beiden die Jubiläumsurkunde der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und bedankten sich für die Arbeit und die Verdienste des Beamten.



