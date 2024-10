Vorstellung des neuen Sicherheitsberaters für Seniorinnen & Senioren bei der Polizei Betzdorf

Anzeige



Herr Ebener wurde von der Ehrenamtskoordinatorin des Kreises Altenkirchen, Frau Agnes Brück begleitet.

Im Gespräch schilderte Herr Ebener, dass er schon vor einigen Jahren das Rentenalter erreicht habe, sich aber immer auch für die Geschehnisse in seiner Region und vor allem für die Menschen in seiner Heimat Betzdorf interessiere und engagiere.

Herr Ebener ist gelernter Handwerksmeister im Installateurhandwerk mit früher eigenem Betrieb. Da lag es nahe, dass er sich auch nach seinem aktiven Berufsleben mit technischen Herausforderungen beschäftigt. Er unterstützt deshalb u.a. das Reparatur Cafe.



Herr Ebener absolvierte nach seiner Bewerbung bei der Kreisverwaltung Altenkirchen und dem Durchlauf einer Zuverlässigkeitsüberprüfung eine dreitägige Schulung.

Hier werden die künftigen Sicherheitsberater u.a. von der Polizei über aktuelle Kriminalitätsphänomene informiert, lernen vor einer Gruppe zu sprechen und Vortragsveranstaltungen zu planen.

Die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer widmen sich dem Ziel, ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger durch Aufklärung davor zu bewahren, Opfer einer Straftat zu werden. Denn Kriminalitätsphänomene wie der „Enkeltrick“ oder „falsche Polizeibeamte“, zielen in erster Linie auf ältere Menschen ab.

SfS sprechen die Sprache älterer Menschen, sie kennen und teilen deren Sorgen und haben daher einen guten Zugang zu dieser Altersgruppe. Ziel ist es praxisnah und auf Augenhöhe Verhaltensweisen zu vermitteln und zeigen, wie sich ältere Menschen besser vor kriminellen Gefahren schützen können.

Die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer wirken als vertrauensvolles Bindeglied zwischen ihrer Altersgruppe, der Polizei, der Verwaltung und Hilfsorganisationen.



