Vorfahrtsverstoß mit Unfallflucht

Am Abend des 24.08.2024, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein Rollerfahrer die B256 aus Richtung Rengsdorf kommend in Fahrtrichtung Straßenhaus.

Der Rollerfahrer fuhr in den Kreisverkehr bei der Ortschaft Bonefeld ein. Hierbei wurde ihm durch einen Pkw, der aus Bonefeld kam und in den Kreisverkehr ohne auf den vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer zu achten, die Vorfahrt genommen. In Folge dessen stürzte der Rollerfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Pkw-Fahrer flüchtet sodann von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Tel. 02634/9520

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de.



