Bad Hönningen

Vorfahrtsverstoß endet mit Körperverletzung

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am 06.03.24 gegen 18:40 Uhr kam es an der Einmündung der Straßen Im Strang und Am Schafhaus in Bad Hönningen zunächst zu einer Missachtung der Vorfahrt durch einen bislang noch unbekannten männlichen Fahrzeugführer.