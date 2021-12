Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses – Betäubungsmittelfund

Linz am Rhein (ots). Am 08.11.2021 wurde durch Polizeibeamte der Polizei Linz am Rhein eine Verkehrskontrolle durchgeführt, in deren Folge bei dem 42-jährigen Beifahrer aus Linz/Rhein eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden wurde.