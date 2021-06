Linz am Rhein (ots). Am 29.06.2021, gegen 14:40 Uhr kam es auf der K10 im Bereich der Ortslage Dattenberg zu einem PKW Vollbrand.



Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt am PKW vorgelegen haben. Die Fahrzeugführerin konnte sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen.



