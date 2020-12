Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 09:40 Uhr

Mauden

Vollbrand eines Einfamilienhauses – Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 09.11.2020, 20:18 Uhr

Am Montag, den 09.11.2020 wurde die Polizei Betzdorf gegen 19:50 Uhr durch die Rettungsleitstelle Montabaur über den Vollbrand eines Einfamilienhauses in der Spichwiese in 57520 Mauden in Kenntnis gesetzt.