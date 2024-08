Vitrine mit Ausstellungsstück zerstört

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Linz am Rhein (ots). Am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr, rissen unbekannte Täter eine Ausstellungsvitrine an einem Töpferladen in der Straße Am Sändchen von der Hausfassade und beschädigten diese.