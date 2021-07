Vielzahl von Anrufen Falscher Polizeibeamter

Linz (Rhein) (ots) – In den letzten Tagen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Linz zu einer Vielzahl von betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter ( wir berichteten ).

Am gestrigen Tage gingen bei der Polizeiinspektion Linz insgesamt 11 weitere Anzeigen ein. In allen Fällen betraf es hier Bürger aus Linz.

Es blieb glücklicherweise jeweils beim Versuch, es kam nicht zu einem direkten Schadenseintritt.

Besonders erwähnenswert erscheinen zwei Fälle.



Die älteste Angerufene, eine 94 jährige Frau, stellte dem angeblichen Polizeibeamten so lange kritische Fragen, bis dieser angesichts de offenkundigen Erfolglosigkeit das Gespräch beendete.



Ein 85 jähriger Mann befand sich bereits auf dem Weg zu seiner Bank in Neuwied, um dort Bargeld in Höhe von 11.000 Euro zu holen.

Er und seine Frau wurden zuvor aufgefordert, diese Summe „bereit zu stellen“.

Über eine informierte Bekannte des Ehepaares, erhielt die Polizei Kenntnis.

Gemeinsam mit Beamten der Kriminalinspektion Neuwied gelang es, die Aktion zu beenden.

Die Ermittlungen zu den Fällen laufen.



