Verursacher entfernt sich nach Parkplatzunfall

Rheinbrohl, Parkplatz LIDL (ots) – Am 31.10.2023 parkte die Unfallverursacherin gegen 18 Uhr mit ihrem PKW auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in Rheinbrohl.

Beim Ausparken hörte sie ein Geräusch, hielt an und überprüfte den Wagen. Aufgrund von Dunkelheit und Regen konnte sie keinen Schaden erkennen und setzte ihre Fahrt fort. Bei Inaugenscheinnahme des PKW am Folgetag bemerkte sie einen Streifschaden und meldete sich bei der Polizei Linz.



Der andere beteiligte PKW, der bei dem Verkehrsunfall beschädigt wurde, ist bislang noch unbekannt. Der Fahrer / Halter wird gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden.



