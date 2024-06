Versuchter und vollendeter Kabeldiebstahl

Anzeige

06.2024) bis Montagmorgen (17.06.2024) kam es durch bisher unbekannte Täter an einer Baustelle an der Kreisstraße 78 bei Neustadt (Wied) zu einem versuchten Diebstahl von mehreren Kabeltrommeln.

Die Täter entkamen ohne Beute.



Buchholz (WW) – Zu einem vollendeten Diebstahl eines 100 Meter langen Kupferkabels kam es im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagmorgen auf einem Firmengelände in Buchholz (WW), Krautscheider Straße.

Bisher unbekannte Täter hebelten den rückwärtigen Zaun des umfriedeten Firmengeländes auf und entwenden im Anschluss das Kupferkabel.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





