Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 08:10 Uhr

Windhagen

Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag kam es im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Windhagen, Ot. Stockhausen. Bisher unbekannte Täter versuchten eine Hintertür aufzuhebeln.