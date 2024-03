Versuchter Rollerdiebstahl – Zeugenaufruf

Am Freitag, den 01.03.2024, wurde gegen 07:30 Uhr auf dem Schotterparkplatz neben der Stadthalle Altenkirchen ein schwarzer Roller abgestellt.

Als der Eigentümer gegen 15:30 Uhr wieder zu seinem Roller zurück kam, stellte er fest, dass dieser augenscheinlich entwendet wurde.



Kurz darauf konnte der Roller auf dem Verbindungsweg zwischen dem Schotterparklatz und dem Stadthallenweg festgestellt werden. Da an diesem mehrere Beschädigungen vorhanden waren, muss davon ausgegangen werden, dass versucht wurde dieser zu entwenden.



Die Polizeiinspektion bittet daher um Hinweise zu Personen die sich zum Tatzeitraum dort aufgehalten haben bzw. einen schwarzen Roller in Richtung Stadthallenweg geschoben haben.



