Versuchter PKW-Aufbruch/ Diebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bisher unbekannte Täter in der Hilgerstraße in Rheinbrohl ein parkendes Fahrzeug aufzubrechen oder/und zu entwenden.

Die Tatbegehung lässt auf ein unprofessionelles, dilettantisches Handeln schließen. Die Täter gelangten nicht ins Fahrzeuginnere. An dem 27-Jahre alten PKW VW Golf entstand Sachschaden. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel.: 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de



