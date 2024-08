versuchter Kraftfahrzeugdiebstahl

Am Mittwoch, 31.07.2024, gegen 02.30 Uhr, kam es in Berzhausen, Hauptstraße, zu einem versuchten Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigten zwei unbekannte Täter, ein, in einer Grundstückseinfahrt abgestelltes, motorisiertes Dreirad zu entwenden. Der Eigentümer bemerkte die Tat. Nachdem er auf sich aufmerksam machte, flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



