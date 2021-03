Versuchter Enkeltrick, im letzten Moment gescheitert

Am Donnerstagabend meldete sich eine 46-jährige Frau aus Rheinbrohl bei der Polizeiinspektion in Linz und teilte mit, ihre Schwiegermutter (85 Jahre alt) sei vermutlich einem Enkeltrick zum Opfer gefallen.

Nach Angaben der Anruferin sei ihre Schwiegermutter auf dem Weg zur Bank um Geld abzuholen. Wie die Polizei ermitteln konnte erhielt die Geschädigte zuvor einen Anruf, bei dem eine Notsituation mit einem Enkel vorgetäuscht wurde, so dass sich die Oma verpflichtet sah, in der Situation zu helfen. Die alarmierte Schwiegertochter fuhr zur Wohnung der Geschädigten, und nahm weitere Anrufe der Betrüger an, in denen sie dann deutlich machte, dass man die Masche durchschaut habe. Im Anschluss meldeten die Betrüger sich nicht mehr. Es steht zu vermuten, dass es ohne Schwiegertochter zu einer Geldübergabe gekommen wäre. Neben der Sachverhaltsaufnahme fahndete die Polizei noch im näheren Umfeld der Geschädigten nach vermeintlichen Geldabholern, die Fahndung verlief negativ.



