Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

57577 Hamm/Sieg (ots) – Am Vormittag des 20.03.2021 teilte uns der Eigentümer eines z.Zt. leerstehenden Einfamilienhauses in Hamm/Sieg mit, dass offenbar versucht worden sei, dort einzubrechen.

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass eine im rückwärtigen Bereich des Objektes gelegene Nebeneingangstüre beschädigt und augenscheinlich versucht wurde, in das Gebäude einzudringen. Es blieb jedoch beim Versuch. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.



