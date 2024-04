Buchholz

Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Floristikfachgeschäft

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Am Montagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über einen versuchten Einbruchdiebstahl in ein Floristikfachgeschäft in der Hauptstraße in Buchholz (WW).