Versuchter Einbruch mit anschließender Sachbeschädigung

Rothe Kreuz (ots). Im Zeitraum zwischen dem 06.07. 20:00 Uhr und 10.07.2021 08:00 Uhr kam es durch unbekannte Täter zu einem versuchten Einbruch im Vereinsheim der Schützenbruderschaft in Rothe Kreuz.

Allerdings gelang es dem oder den Tätern nicht in das Objekt zu gelangen.



Vermutlich darauffolgend kam es dann zu Sachbeschädigungshandlungen im Außenbereich der Schützenbruderschaft, bei der die Täter einen Sachschaden in mittleren dreistelligen Bereich verursachten.



Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche im oben genannten Zeitraum wahrnahmen oder andere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz/Rhein zu melden.



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644 943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



