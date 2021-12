Im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und dem 06.12.2021 versuchten unbekannte Täter einen Wohnwagen auf einer Gartenparzelle in der Heerstraße in Rheinbreitbach aufzubrechen.

Der Versuch misslang, die Täter hinterließen Hebelspuren an der Eingangstüre. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



