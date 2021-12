Versuchter Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht zum Mittwoch bemerkte eine Bewohnerin aus der Frankfurter Straße in Unkel Geräusche an ihrer Balkontür.

Ein unbekannter Täter kletterte vermutlich über ein Regenfallrohr auf ein Flachdach und gelangte so zu der Wohnung der Geschädigten. Hier versuchte er die Balkontür aufzuhebeln. Von den Geräuschen wach geworden, schaltete die 66-jährige Frau die Beleuchtung in der Wohnung an, wonach der Täter von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell