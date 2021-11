Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zuvor hatten sie vergeblich versucht die Kellertür aufzuhebeln.



Die Wohnräume wurden durchwühlt, aber offenbar wurde nichts entwendet.



In zeitlichem Zusammenhang zur Tat wurden zwei verdächtige Personen gemeldet. Diese sollen die umliegenden Häuser fotografiert haben.

Es handelte sich dabei um einen Mann mit dunkelblauer Jacke und grüner Mütze, sowie um eine kleinere, etwas korpulentere Frau, die einen schwarzen Rock, eine graue Strickjacke und einen bunten Hut trug.



Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu den Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



