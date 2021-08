Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Linzer Straße in Unkel einzubrechen.

Versuche, die Haustüre und Terrassentüre aufzuhebeln, scheiterten. Die Täter gelangten nicht ins Hausinnere, hinterließen aber Sachschäden an den Türen. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell