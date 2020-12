Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 20:30 Uhr

Am 06.11.2020, zwischen 09:30 Uhr und 18:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Nebentüre eines Wohnhauses in Marienhausen, Zum Mühlbach, aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Die Hauseigentümer waren weitestgehend während des Tatzeitraums abwesend, sie stellten die Beschädigungen an der Nebentüre gegen 18:00 Uhr fest. Im Rahmen der Befragung gaben Zeugen an, sie hätten am Morgen, gegen 10:45 Uhr, einen schwarzen Klein-Pkw mit belgischer Zulassung in unmittelbarer Nähe des Tatobjektes gesehen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Sachdienliche Hinweise an die Kriminalinspektion Neuwied oder Polizeiinspektion Straßenhaus.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell