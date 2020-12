Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 09:30 Uhr

Wissen

Versuchter Einbruch in Spielhalle

Am Dienstag, den 10.11.2020 gegen 04:00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Spielhalle in der Rathausstraße in Wissen einzubrechen.