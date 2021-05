Versuchter Einbruch in Optikerladen

Linz am Rhein (ots). Gegen 02:45 Uhr in der Nacht zum Mittwoch hörte der Eigentümer eines Geschäftshauses in der Linzer Innenstadt Geräusche im Erdgeschoss.

Bei einer Nachschau am Fenster erkannte er eine Person, die sich an der Eingangstüre zu einem Optikerladen zu schaffen machte. Nachdem der Zeuge nach unten rief, flüchtete eine männliche Person. Im Rahmen der Aufnahme entdeckten die herbeigerufenen Polizisten Hebelspuren an der Eingangstüre und am Schließzylinder. Die flüchtige Person wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, 175-180 cm groß, 20-30 Jahre alt, dunkel bekleidet. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



