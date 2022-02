Daaden

versuchter Einbruch in Hermann-Gmeiner-Schule

Im Verlauf des Wochenendes (Freitag, 04.02.2022, 16:00 Uhr bis Montag, 07.02.2022, 07:00 Uhr) versuchten Unbekannte eine Eingangstür vom Schulhof in die Hermann-Gmeiner-Realschule Plus in Daaden aufzubrechen.