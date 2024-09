Herdorf

Versuchter Einbruch in Garage

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

In der Nacht von Samstag, den 07.09.2024 auf Sonntag, den 08.09.2024, versuchte ein unbekannter Täter in eine Garage in der Waldstraße in Herdorf einzubrechen.