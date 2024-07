Fürthen

versuchter Einbruch in Garage

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

In der Nacht von Montag, 29.07.2024, auf Dienstag, 30.07.2024, kam es in Fürthen, Gartenstraße, zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Garage.