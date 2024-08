Buchholz

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Morgen des 19.08.2024 versuchten bislang unbekannte Täter, mittels entsprechendem Hebelwerkzeug, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Hanftalstraße einzudringen.