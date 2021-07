versuchter Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Montag, 12.07.2021, 17 Uhr und Dienstag, 13.07.2021, 07 Uhr versuchten unbekannte Täter, in das Gebäude des ehemaligen TOP-Marktes in der Siegstraße einzudringen.

Die Räume werden aktuell von einer anderen Firma genutzt. Die Täter versuchten, ein Fenster zur Siegseite hin einzuschlagen. Weiterhin wurde auch eine Tür angegangen. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.



Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell