Rüscheid

Versuchter Einbruch in einen Kindergarten

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am vergangenen Wochenende kam im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen zu einem versuchten Einbruch in den Kindergarten in Rüscheid.