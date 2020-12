Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 09:00 Uhr

Neuwied

Versuchter Einbruch in eine Imbissbude in Neuwied

Am Montag, 17.08.2020, gegen 03:20 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Imbissbude an der Ecke Schlossstraße / Langendorferstraße in Neuwied.