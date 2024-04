Neustadt

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am Sonntagnachmittag kam es in der Linzer Straße in Neustadt (Wied), Ot. Rott zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.