Versuchter Einbruch in die Kindertagesstätte in Weyerbusch

Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 08:50 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 29.30.07.2021, in die Kindertagesstätte am Sportplatz in Weyerbusch einzubrechen.

Weyerbusch (ots). Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 29./ 30.07.2021, in die Kindertagesstätte am Sportplatz in Weyerbusch einzubrechen. Sie beschädigten dabei zwei Türen und zwei Fenster, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Die Polizei Altenkirchen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02681/ 9460 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell